المياه والمؤسسة المدنية تطلقان حملة لنشر الوعي المائي والاحتساب المائي

الوكيل الإخباري- اطلقت وزارة المياه والري / سلطة المياه – شؤون الاعلام والاتصال والمؤسسة المدنية الاستهلاكية بالتعاون مع مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وتزويد المياه المنفذ من قبل التعاون الألماني GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الـ BMZ بالشراكة مع الايدي العاملة مع جمعية السباكات الرائدات التعاونية اليوم الاثنين الموافق 31 تموز 2023 حملتها مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية بحضور مدير عام المؤسسة سلمان القضاة ومساعد امين عام سلطة المياه عمر سلامة ومنسقة البرنامج م.روان أبو عباس ومديرة جمعية السباكات الرائدات التعاونية تهاني الشطي لتعزيز ثقافة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه والحصاد المائي ورفع الوعي بواقعنا المائي وعمل احتساب مائي لفروع المؤسسة الاستهلاكية .

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وقال سلامة ان هذه الحملة مع المؤسسة المدنية التي تتواجد في معظم مناطق المملكة تاتي في اطار الجهود المتواصلة لقطاع المياه للتوعية بالواقع المائي والتحديات التي نواجهها وبهدف توعية القطاعات المختلفة بأهمية المحافظة على المياه ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري/سلطة المياه وبهدف تحقيق استدامة شاملة لمصادر المياه وتحقيق الاراده المتكاملة لمصادرها .



وأضاف ان قطاع المياه يبذل جهودا مضنية في سبيل تجاوز مختلف التحديات وإعادة الاستفادة من جميع المياه المتاحة في مختلف المجالات بطريقة كفؤة وفعالة من خلال خلق الشراكة مع المؤسسات الريادية والتركيز على استخدام افضل التقنيات الحديثة في ترشيد الاستهلاك والحد من هدر المياه والمحافظة على نوعية المياه في المنازل والمؤسسات وتنظيف الخزانات لضمان مأمونية مياه الشرب .



من ناحيته قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن المؤسسة تسعى دوما للارتقاء بخدماتها والتسهيل على الاخوة المواطنين وخلق شراكة مجتمعية في المحافظة على المياه من خلال حملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على المياه الجوفية والحد من تلوثها وخفض الفاقد والعمل على تغيير السلوك ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق من خلال فروع المؤسسة في جميع محافظات المملكة والبداية من محافظة العاصمة للمشاركة بفاعلية بالعمل على إنجاح هذه الحملة ورفع كفاءة الاستخدام فيها .

