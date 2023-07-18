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الثلاثاء، 18-07-2023 03:38 م

إجراءات مشددة لمنع تفريغ المياه العادمة بمكب "الكمخة" في إربد

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الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، الثلاثاء، أنه سيجري اتخاذ إجراءات مشددة لمنع صهاريج المياه العادمة، من تفريغ حمولتها في مكب" الكمخة" في منطقة وادي الغفر بإربد.اضافة اعلان


وقال العتوم، إن مشغل المكب المخصص لاستقبال مياه "الكمخة" الناتجة عن معامل الحجر والرخام والجرانيت، جرى ربطه بكفالة مالية بقيمة 40 ألف دينار كإجراء إداري لمنع صهاريج نضح المياه العادمة من تفريغ حمولته داخل المكب.

وأشار إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة المتصرف عمر القضاة، ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة للكشف الحسي على الموقع وتقديم توصيات لمعالجة مثل هذه الممارسات الخاطئة التي تضر بالإنسان والبيئة، والتشديد على جميع الأطراف بضرورة تكثيف الرقابة المستمرة على المكب لحصر التجاوزات وكشف المتسببين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم.

وأوضح العتوم أن اللجنة التي ضمت ممثلين عن بلدية ربد الكبرى ومديرية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة، أوصت باتخاذ إجراءات عديدة لمنع تكرار استغلال المكب من قبل صهاريج نضح المياه العادمة، من أبرزها تكثيف دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة على مدار الساعة لرصد المخالفين وتحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، وتخصيص بلدية إربد لموظف لمراقبة موقع المكب ومطالبتها بتوجيه إنذار عدلي لمشغل المكب في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين وشركة مياه اليرموك، بالإضافة إلى الطلب من شركة مياه اليرموك حماية مناهل الصرف الصحي داخل المكب لمنع إزالتها من قبل المخالفين الذين يقومون يطرحون المياه العادمة داخلها ما يؤثر على عمل محطات التنقية خصوصا محطة دوقرا.

وبين العتوم أنه من الإجراءات التي أوعز بتنفيذها إنشاء بوابة إلكترونية لمكب الكمخة يفتحها موظف مسؤول من البلدية.

وكان مواطنون من سكان بلدات كفريوبا، وسوم، وزحر، وسائقون يسلكون طريق وادي الغفر شكوا من انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات بشكل لافت، بالمنطقة.

 




 

 


 

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