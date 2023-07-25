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الثلاثاء، 25-07-2023 12:38 م

المياه : تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية بقيمة 1,7 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور عدد من مسؤولي قطاع المياه اتفاقية تنفيذ مشروع  محطة رفع شفا العامرية   بقيمة نحو 1,710 مليون دينار اردني لخدمة عدد من مناطق السلط وهي شفا العامرية، الميسا ، الترخيص ،ضاحية الزهور، أبو ساعد  ضمن  خطط سلطة المياه الرامية الى ايجاد حلول للمشاكل البيئية وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي . 

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واضاف الوزير ان المشروع سيعمل على تحسين الواقع البيئي وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية وخاصة الينابيع في المنطقة من التلوث وايجاد حلول بيئية للأهالي والمجاورين لمحطة رفع شفا العامرية التي تعمل بطاقة 140 م3/ساعة ونقل المياه الى محطة السلط المركزية لمعالجتها وفق افضل المواصفات، وكذلك خدمة التجمعات السكانية غير المخدومة  في المناطق المشار اليها . 


واكد المهندس النجار على القائمين على تنفيذ الاعمال التي ستستمر حوالي 12 شهرا انهاء كافة الاعمال في الوقت المحدد داعيا الاخوة المواطنين الى التعاون مع سلطة المياه وكوادرها ومنفذي المشروع لسرعة انجاز الاعمال بما يخدم مصالحهم .

 




 

 


 

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