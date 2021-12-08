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الأربعاء، 08-12-2021 08:52 ص

المياه: %20 نسبة تخزين السدود

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن نسبة تخزين السدود في المملكة 20%، قبل بدء هطول الأمطار المتوقعة الأربعاء.

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وتأمل سلامة ارتفاع نسب تخزين السدود خلال الموسم المطري، مشيرا إلى أن عادة ما تبدأ غزارة الأمطار في نهاية شهر كانون أول.


وتتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز في تركيا، يتوقع خلاله هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى أجزاء من المناطق الوسطى، وقد تكون الهطولات في ساعات الليل في شمال المملكة غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد لفترة قصيرة.


وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الليل، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المناطق الجبلية.

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