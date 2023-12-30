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السبت، 30-12-2023 06:57 م

الميثاق الوطني يشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

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الوكيل الاخباري - أشاد حزب الميثاق الوطني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في إفشال أجندات إقليمية لتهريب المخدرات للأردن.

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وجدد الحزب في بيان اليوم السبت، دعمه الكامل لجهود نشامى القوات المسلحة "حرس الحدود"، والأجهزة الأمنية، والأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات لمواجهة عصابات تهريب المخدرات والسلاح التي تسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن محاربة هذه العصابات ضرورة وطنية لتهديدها للأمن الوطني.

 

 

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