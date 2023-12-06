الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الوكيل الإخباري - وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 5 مذكرات تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع شركات عدة، واتفاقية واحدة لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

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وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في بيان صحفي الأربعاء، إن الاتفاقية الموقّعة مع الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، تهدف إلى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغا وات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الأردن، في حين تأتي مذكرة التفاهم الأولى في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والموقعة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.



وأوضح أن مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الأخضر جرى توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، حيث تتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.



وأضاف أن المذكرة الثالثة وقعت مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، حيث تُمكن المذكرة الائتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.



وبشأن المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة أنها وُقعت مع شركة أوسيور للطاقة (Ocior Energy)"الهندية"/الإمارات، حيث تتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع والذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من إنتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.



ووقّع الوزير المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار (Catalyst Investment Management Jordan) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، حيث ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.



وأكد الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.



وأشاد الخرابشة بالتعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع الشركاء الموقعين كافة على الاتفاقيات، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.