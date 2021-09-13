النائب هنطش لـ الوكيل : استثمار النحاس بتوجيهات ملكية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد النائب موسى هنطش أن عملية استخراج النحاس من محمية ضانا تساهم إلى حدّ كبير بالتوفير على خزينة الدولة بقيمة تقدر بالملايين ، ما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي .



وعوّل هنطش الاثنين خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" على الحكومة ما وصفه بـ"التوجه الجاد" من أجل استخراج النحاس ، حيث يساهم ذلك في إنعاش محافظة الطفيلة بشكل خاص وإنعاش المملكة بشكل عام ، في ظل المطالبات الرامية إلى استثمار الموارد المحلية .



ولفت أن ذلك سيساهم في توفير نحو 3500 فرصة عمل للأردنيين ، ما يعني تحقيق الهدف المنشود من المشاريع الذي وجه الملك عبد الله الثاني إلى إيجادها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشاريع ، وخلق فرص العمل للأردنيين .، ورفد واستقطاب الصناعات الهامة، وبالتالي .



وتابع " استثمار النحاس جاء بتوجيهات ملكية للحكومة من أجل الاستفادة من الموارد المحلية في المملكة ، لتكون في قائمة الدول التي تتسم بالاقتصاد الغني".



وأوضح هنطش أن منطقة الجنوب تعتبر غنية بمعدن النحاس ، وقال " هنالك العديد من المناطق في الجنوب تزخر بالنحاس ما يعني أهمية استثمارها ".



وكانت اللجنة المكلفة بتعديل حدود محمية ضانا عقدت اجتماعها الأول أمس الأحد، لوضع خارطة طريق لعملها، بحسب ما أكد الأمين العام لوزارة البيئة محمد الخشاشنة في وقت سابق .



وقال الخشاشنة ، إن وزارة البيئة تنظر إلى الأمور بشكل متوازن بين الحفاظ على المحمية والتنوع الحيوي فيها، وبين ما تسعى إليه وزارة الطاقة هو استكشاف وتعدين معدن النحاس في المحمية.

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