الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الوكيل الاخباري - اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده بتاريخ 24.12.2023

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بكالوريوس احياء

محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

صبحي احمد ديب شلبايه

محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

احمد يوسف خليفه الضلاعين

عبدالله عيد كريم العشوش

بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

ساجده محمد خليف السيبيه

البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية

رغد سلمان محمد المرابي

ساهره رشيد سليم حماده

فاطمه يوسف موسى النقيز

محافظة اربد / لواء الرمثا

بلقيس علي ياسين الربيع

رشا خالد يوسف ابو عليقه

فاطمه فهد مفلح المغاريز

كاريس زياد علي الشبول

لودميلا خالد محمود الشنيور

محافظة العاصمة / لواء ماركا

براءه علي حمد العمرو

ولاء نزار عبدالله الاخرس

محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

احمد محمد سليمان الهلالات

اوس حسين عبد الله الرواشده

سيف هاني محمد زهدي الخطيب التميمي

عمر ايمن عبد العزيز الفرايه

يزن راغب محمد علي

محافظة معان / لواء قصبة معان

ايهم محمد عوض النعيمات

بكالوريوس اللغة العربية وآدابها

محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة

هبه سليم محمد الهريشات

محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

حسين علي حرب العونه

محمد نزير خلف الحشوش

بكالوريوس انتاج نباتي

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

رائد امين محمد مشعل

مالك محمد خليل حمدان

بكالوريوس تاريخ

البادية الجنوبية / لواء الشوبك

معاذ سالم حسن الشمالات

بكالوريوس تربية خاصة وتأهيل

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

سعيد زيدان سعيد الشرفات

عبد الكريم خلف زعل العظامات

فياض رضا محمد الشرفات

منذر حسين رجاء الشرفات

بكالوريوس تربية رياضية

محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

احمد خليل يوسف عمر

ايهاب احمد محمود عوده

باسل خليل احمد عنكير

رمزي تيسير محمود العميري

شادى حافظ حسني حسين

طاهر رجب عطا القاضي التميمي

علي محمد علي الحج

ماهر خليل ابراهيم الشولي

يزيد رزق محمد محي الدين ابو غلوس

بكالوريوس تربية مهنية

البادية الشمالية / لواء الرويشد

هيا عوده هويدي الشرفات

محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

علاء الدين عبد الجليل محمد الدغيمات

محافظة الكرك / لواء فقوع

اسلام لويفي عيد الاتيم العزازمه

رانيا حامد عبد الله القمول الليمون

ساره حمدي عبد الحفيظ الليمون

محافظة معان

اياد خليل موسى الرواشده

مالك حسن عبد الله الهباهبه

محمد حسن عبد الله الهباهبه

مروان حسين احمد الطوره

مهند احمد سالم الطوره

بكالوريوس تربية وتعليم

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

رويده سليمان تركي عبيد

بكالوريوس رياضيات

البادية الجنوبية / لواء الحسا

غدير ماجد اكريم الحجايا

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

جعفر محمد توفيق عبابنه

علاء ضيف الله ندا الجبور

قصي عبد الله لافي العبيثا

ليث مصطفى عيد القيم

محمد جميل حويل العون

محمد ذيب حمدان الدكاك

محمود زياد عيسى الصبيح

مياس فؤاد محمد صبيحات

نورالدين حسين علي النعيمي

هيثم يونس حسين سبارجه

يزن عارف نعوص الدلعه

محافظة اربد / لواء قصبة اربد

اسراء احمد فلاح غرايبه

براءه ياسر ابراهيم الجيزاوى

ساره عيسى قاسم الخليلي

سها علي عقله نجادات

لجين ابراهيم حسين هلالي

وجدان ابراهيم ناجي الخطيب

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

فدوى احمد محمد دعاس

محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

عبدالله غازي حسن مشه

محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي

ايمان عواد سالم القضاه

محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون

محمد سليم محمد زيتون

محافظة لطفيلة / لواء بصيرا

احمد علي محمود الخوالده

بكالوريوس شريعة ودراسات اسلاميه

البادية الشمالية / لواء الرويشد

ايه محمد سلامه السرديه

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

اسماء يوسف ونس الفوارس

امل حسن حسين الزيادات

رنا هشام جاسر حماد

سميره توفيق محمود عليمي

بكالوريوس فنون جميلة

محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية

بيداء محمد عبدالمعطي العزب

محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

محمد ناجي زامل الضلاعين

بكالوريوس مجال/لغة انجليزية

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

صلفه رثعان ندى الشرفات

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

ايمان عدنان خميس ابو زيد

بكالوريوس مكتبات وتوثيق+مصادر تعليميةومكتبات

محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية

سعد خميس عياده العدوان

محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة

سيف الدين هشام خليل الصقرات

محافظة جرش / لواء قصبة جرش

حسن احمد شاكر عدامات

علي حسن محمود بني عبده

بكالوريوس هندسة القوى

محافظة العاصمة / لواء ماركا

احمد خليل محمد هندم

عبد المجيد محمد سليمان العكول

فادي عبد الكريم محمد ابو بكر

مصعب حسين احمد الخباص



أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده بتاريخ 28.12.2023





بكالوريوس الابنية والانشاءات

بلدية الصفاوي

مجدولين عيد سالم اللويبد

هديل خنيصر عفنان الرشود

محافظة الكرك

مظفر زكريا محمد دودين

بكالوريوس تغذية وتصنيع غذائي

محافظة العقبة

احمد ادريس سلامه الرواشده

احمد محمد رضا حسني ذباح الجمل

ايمن عاكف محمد العبد الرزاق

عبدالله عطاالله عبدالله الضمور

محمد حسين سليمان الصمادى

معن انور محمود المحادين

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

بلدية ذيبان الجديدة

اخلاص خلف مطلق الهروط

دنيا محمد جمعه الرواحنه

لمياء عبد القادر مطاوع لافي

بلدية منشية بني حسن

غدير عبد السلام خيرو المواجده

فداء عبد الرزاق حمد الشديفات

منتهى عيد نهار العودة الله

محافظة اربد

اسامه حسن محمد الحوراني

امجد داود اسماعيل الطيطي

محمد عمر احمد المراشده

معاذ ابراهيم توفيق علي

محافظة جرش

رانيه فواز مصطفى بني مصطفى

رعد احمد سليمان زريقات

سهى فوزى عبد الرحيم حوامده

صفاء حسن محمد الرشيد

محافظة معان

دعاء صالح محمد الرواد

سهى اسماعيل عبد الله الحسنات

شيرين هشام عيسى احمد

عليا سالم علي الخطيب

ميس محمود خليل درويش

بكالوريوس علوم مصرفية ومالية

بلدية العامريه

احمد مطيله سلمان السطول

مهند مفلح لافي الرحيله

بلدية ام الرصاص

انور عاشق نمر الزيدان

بلدية معان

سليمان يحيى هامل ابو ذوابه

محمد كمال خالد المعاني

بكالوريوس محاسبة

البادية الجنوبية / لواء القويرة

ندى هليل احمد العثامين

نور حسين محمد الجراميه

البادية الشمالية

احلام خيرو عبد السلام شطناوي

ساميه بشير محمد الشرفات

البادية الوسطى

براءه سعود صقر الحامد

بلدية الامير الحسين بن عبدالله

غدير ذيب حمدان الدكاك

بلدية الظليل

علاء الدين عبد القادر احمد ابو عبيد

بلدية دير الكهف

لارا نايف محمد النعيمي

ناريمان مخلد مزعل البنيان

بلدية معان

آلاء عطا الله عيد العمايره

الاء منذر عبد الوهاب سرحان

محافظة اربد

احمد مدحت ممدوح حجازي

حسام الدين علي مفلح التميمي

خالد جمال احمد الطريني

دعاء محمد ابراهيم بني هاني

صلاح الدين محمد احمد المرعي

علياء احمد حسين بكار

فرح عبد الرحيم فايز حواشين

محمد احمد علي شاهين

محمود مؤيد محمود عبيدات

معاذ فؤاد عطا الله الحوراني

منار عون رضا الدلقموني

نسرين محمود عيسى عبابنه

نور فايز حسن الحوريه

يحيى صلاح محمد مرزوقه

محافظة الزرقاء

اسامه عبد الوهاب سليمان العبيسات

اماني جمال محمد ابو ريان

خالد وليد محمد جبير

عبد الله احمد حسن النجار

علاء الدين محمد حسن ابراهيم

محمد سليمان محمد ابو محيسن

محمد عبد الجبار زيدان الفروخ

مهند سعيد محمد ابو محفوظ

هيثم محمد خير عبد الحميد تقي الدين

محافظة الطفيلة

امل سلامه جميل العجارمه

محافظة الكرك

اشرف ياسر عبد الهادي البستنجي

محمود عبد الستار احمد الضمور

محافظة معان

احمد جميل حامد القراله

بكالوريوس نظم المعلومات الادارية

البادية الجنوبية

رولا عبد الله عقله النعيمات

فايزه فريج سلامه الاحيوات

منى حمدان راشد الاحيوات

مها ادبيل خلف الزبن

بلدية ذيبان الجديدة

حنان سالم سليمان الزبون

طلائع العروبه ياسين محمد الجماعين

ناديه محمد عبد اللطيف النصيرات

نداء فواز نايف الرواشده

هنادي ابراهيم مسلم الرواحنه

هيام سالم نوري الرواحنه

وفاء مدحت محمد الزرقان

محافظة العقبة

احمد عدنان عبد الكريم علي

اسماء محمد سلامه المحشي

زينا محمد محمود الحناقطه

مؤنس عبد الفتاح يونس حسن

وفاء عادل علي الشمايله

بكالوريوس هندسة المياه والصرف الصحي والبيئة

