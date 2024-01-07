الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الوكيل الاخباري - اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده بتاريخ 24.12.2023
بكالوريوس احياء
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
صبحي احمد ديب شلبايه
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
احمد يوسف خليفه الضلاعين
عبدالله عيد كريم العشوش
بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها
البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية
ساجده محمد خليف السيبيه
البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية
رغد سلمان محمد المرابي
ساهره رشيد سليم حماده
فاطمه يوسف موسى النقيز
محافظة اربد / لواء الرمثا
بلقيس علي ياسين الربيع
رشا خالد يوسف ابو عليقه
فاطمه فهد مفلح المغاريز
كاريس زياد علي الشبول
لودميلا خالد محمود الشنيور
محافظة العاصمة / لواء ماركا
براءه علي حمد العمرو
ولاء نزار عبدالله الاخرس
محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة
احمد محمد سليمان الهلالات
اوس حسين عبد الله الرواشده
سيف هاني محمد زهدي الخطيب التميمي
عمر ايمن عبد العزيز الفرايه
يزن راغب محمد علي
محافظة معان / لواء قصبة معان
ايهم محمد عوض النعيمات
بكالوريوس اللغة العربية وآدابها
محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة
هبه سليم محمد الهريشات
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
حسين علي حرب العونه
محمد نزير خلف الحشوش
بكالوريوس انتاج نباتي
محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء
رائد امين محمد مشعل
مالك محمد خليل حمدان
بكالوريوس تاريخ
البادية الجنوبية / لواء الشوبك
معاذ سالم حسن الشمالات
بكالوريوس تربية خاصة وتأهيل
البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية
سعيد زيدان سعيد الشرفات
عبد الكريم خلف زعل العظامات
فياض رضا محمد الشرفات
منذر حسين رجاء الشرفات
بكالوريوس تربية رياضية
محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان
احمد خليل يوسف عمر
ايهاب احمد محمود عوده
باسل خليل احمد عنكير
رمزي تيسير محمود العميري
شادى حافظ حسني حسين
طاهر رجب عطا القاضي التميمي
علي محمد علي الحج
ماهر خليل ابراهيم الشولي
يزيد رزق محمد محي الدين ابو غلوس
بكالوريوس تربية مهنية
البادية الشمالية / لواء الرويشد
هيا عوده هويدي الشرفات
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
علاء الدين عبد الجليل محمد الدغيمات
محافظة الكرك / لواء فقوع
اسلام لويفي عيد الاتيم العزازمه
رانيا حامد عبد الله القمول الليمون
ساره حمدي عبد الحفيظ الليمون
محافظة معان
اياد خليل موسى الرواشده
مالك حسن عبد الله الهباهبه
محمد حسن عبد الله الهباهبه
مروان حسين احمد الطوره
مهند احمد سالم الطوره
بكالوريوس تربية وتعليم
محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية
رويده سليمان تركي عبيد
بكالوريوس رياضيات
البادية الجنوبية / لواء الحسا
غدير ماجد اكريم الحجايا
البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية
جعفر محمد توفيق عبابنه
علاء ضيف الله ندا الجبور
قصي عبد الله لافي العبيثا
ليث مصطفى عيد القيم
محمد جميل حويل العون
محمد ذيب حمدان الدكاك
محمود زياد عيسى الصبيح
مياس فؤاد محمد صبيحات
نورالدين حسين علي النعيمي
هيثم يونس حسين سبارجه
يزن عارف نعوص الدلعه
محافظة اربد / لواء قصبة اربد
اسراء احمد فلاح غرايبه
براءه ياسر ابراهيم الجيزاوى
ساره عيسى قاسم الخليلي
سها علي عقله نجادات
لجين ابراهيم حسين هلالي
وجدان ابراهيم ناجي الخطيب
محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء
فدوى احمد محمد دعاس
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
عبدالله غازي حسن مشه
محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي
ايمان عواد سالم القضاه
محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون
محمد سليم محمد زيتون
محافظة لطفيلة / لواء بصيرا
احمد علي محمود الخوالده
بكالوريوس شريعة ودراسات اسلاميه
البادية الشمالية / لواء الرويشد
ايه محمد سلامه السرديه
محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية
اسماء يوسف ونس الفوارس
امل حسن حسين الزيادات
رنا هشام جاسر حماد
سميره توفيق محمود عليمي
بكالوريوس فنون جميلة
محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية
بيداء محمد عبدالمعطي العزب
محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة
محمد ناجي زامل الضلاعين
بكالوريوس مجال/لغة انجليزية
البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية
صلفه رثعان ندى الشرفات
محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء
ايمان عدنان خميس ابو زيد
بكالوريوس مكتبات وتوثيق+مصادر تعليميةومكتبات
محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية
سعد خميس عياده العدوان
محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة
سيف الدين هشام خليل الصقرات
محافظة جرش / لواء قصبة جرش
حسن احمد شاكر عدامات
علي حسن محمود بني عبده
بكالوريوس هندسة القوى
محافظة العاصمة / لواء ماركا
احمد خليل محمد هندم
عبد المجيد محمد سليمان العكول
فادي عبد الكريم محمد ابو بكر
مصعب حسين احمد الخباص
أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده بتاريخ 28.12.2023
بكالوريوس الابنية والانشاءات
بلدية الصفاوي
مجدولين عيد سالم اللويبد
هديل خنيصر عفنان الرشود
محافظة الكرك
مظفر زكريا محمد دودين
بكالوريوس تغذية وتصنيع غذائي
محافظة العقبة
احمد ادريس سلامه الرواشده
احمد محمد رضا حسني ذباح الجمل
ايمن عاكف محمد العبد الرزاق
عبدالله عطاالله عبدالله الضمور
محمد حسين سليمان الصمادى
معن انور محمود المحادين
بكالوريوس علوم الحاسب الالي
بلدية ذيبان الجديدة
اخلاص خلف مطلق الهروط
دنيا محمد جمعه الرواحنه
لمياء عبد القادر مطاوع لافي
بلدية منشية بني حسن
غدير عبد السلام خيرو المواجده
فداء عبد الرزاق حمد الشديفات
منتهى عيد نهار العودة الله
محافظة اربد
اسامه حسن محمد الحوراني
امجد داود اسماعيل الطيطي
محمد عمر احمد المراشده
معاذ ابراهيم توفيق علي
محافظة جرش
رانيه فواز مصطفى بني مصطفى
رعد احمد سليمان زريقات
سهى فوزى عبد الرحيم حوامده
صفاء حسن محمد الرشيد
محافظة معان
دعاء صالح محمد الرواد
سهى اسماعيل عبد الله الحسنات
شيرين هشام عيسى احمد
عليا سالم علي الخطيب
ميس محمود خليل درويش
بكالوريوس علوم مصرفية ومالية
بلدية العامريه
احمد مطيله سلمان السطول
مهند مفلح لافي الرحيله
بلدية ام الرصاص
انور عاشق نمر الزيدان
بلدية معان
سليمان يحيى هامل ابو ذوابه
محمد كمال خالد المعاني
بكالوريوس محاسبة
البادية الجنوبية / لواء القويرة
ندى هليل احمد العثامين
نور حسين محمد الجراميه
البادية الشمالية
احلام خيرو عبد السلام شطناوي
ساميه بشير محمد الشرفات
البادية الوسطى
براءه سعود صقر الحامد
بلدية الامير الحسين بن عبدالله
غدير ذيب حمدان الدكاك
بلدية الظليل
علاء الدين عبد القادر احمد ابو عبيد
بلدية دير الكهف
لارا نايف محمد النعيمي
ناريمان مخلد مزعل البنيان
بلدية معان
آلاء عطا الله عيد العمايره
الاء منذر عبد الوهاب سرحان
محافظة اربد
احمد مدحت ممدوح حجازي
حسام الدين علي مفلح التميمي
خالد جمال احمد الطريني
دعاء محمد ابراهيم بني هاني
صلاح الدين محمد احمد المرعي
علياء احمد حسين بكار
فرح عبد الرحيم فايز حواشين
محمد احمد علي شاهين
محمود مؤيد محمود عبيدات
معاذ فؤاد عطا الله الحوراني
منار عون رضا الدلقموني
نسرين محمود عيسى عبابنه
نور فايز حسن الحوريه
يحيى صلاح محمد مرزوقه
محافظة الزرقاء
اسامه عبد الوهاب سليمان العبيسات
اماني جمال محمد ابو ريان
خالد وليد محمد جبير
عبد الله احمد حسن النجار
علاء الدين محمد حسن ابراهيم
محمد سليمان محمد ابو محيسن
محمد عبد الجبار زيدان الفروخ
مهند سعيد محمد ابو محفوظ
هيثم محمد خير عبد الحميد تقي الدين
محافظة الطفيلة
امل سلامه جميل العجارمه
محافظة الكرك
اشرف ياسر عبد الهادي البستنجي
محمود عبد الستار احمد الضمور
محافظة معان
احمد جميل حامد القراله
بكالوريوس نظم المعلومات الادارية
البادية الجنوبية
رولا عبد الله عقله النعيمات
فايزه فريج سلامه الاحيوات
منى حمدان راشد الاحيوات
مها ادبيل خلف الزبن
بلدية ذيبان الجديدة
حنان سالم سليمان الزبون
طلائع العروبه ياسين محمد الجماعين
ناديه محمد عبد اللطيف النصيرات
نداء فواز نايف الرواشده
هنادي ابراهيم مسلم الرواحنه
هيام سالم نوري الرواحنه
وفاء مدحت محمد الزرقان
محافظة العقبة
احمد عدنان عبد الكريم علي
اسماء محمد سلامه المحشي
زينا محمد محمود الحناقطه
مؤنس عبد الفتاح يونس حسن
وفاء عادل علي الشمايله
بكالوريوس هندسة المياه والصرف الصحي والبيئة