بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)، أحمد العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية لعام 2024 ابتداءً من اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 كانون الأول الحالي.

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وأكد العجلوني أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له (4431) طالبا وطالبة من (53) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (77) برنامجاً دراسياً.



وجرى اعتماد (41) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (158) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (470) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وأضاف العجلوني أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2024 بلغ (6312) طالبا وطالبة موزعين على (90) تخصصاً، منهم (4207) طلاب سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1583) طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (357) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(165) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.



وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.



أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 3/1/2024م ولغاية 10/1/2024م، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الانتهاء من الامتحان العملي.