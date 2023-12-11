الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أرامكو السعودية تعتزم توريد كميات كاملة من النفط لمصافي شمال آسيا في يناير 2024

كتائب القسام تدك تحشدات للعدو بخانيونس

بقذائف الهاون .. سرايا القدس تقصف تحشدات العدو

الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

ممثلو الادعاء الأمريكي يطلبون عدم تأجيل محاكمة ترامب

حزب الله يعلن عن استشهاد اثنين من عناصره

الطوارئ الروسية ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من بلدتي أبو ديس والعيزرية

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عاجل

كتائب القسام تدك تحشدات للعدو بخانيونس

الإثنين، 11-12-2023 09:14 ص

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية اليوم

1702271419575


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)، أحمد العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية لعام 2024 ابتداءً من اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 كانون الأول الحالي.

اضافة اعلان


وأكد العجلوني أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له (4431) طالبا وطالبة من (53) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (77) برنامجاً دراسياً.


وجرى اعتماد (41) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (158) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (470) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.


وأضاف العجلوني أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2024 بلغ (6312) طالبا وطالبة موزعين على (90) تخصصاً، منهم (4207) طلاب سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1583) طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (357) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(165) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.


وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.


أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 3/1/2024م ولغاية 10/1/2024م، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الانتهاء من الامتحان العملي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

طط

أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة ماضية

412784

الغذاء والدواء : ضبط 15 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

471709_1_1665586773

الرواجبة: إنترنت الأشياء يدعم فرص النمو الاقتصادي

M63A2096

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ويدعو للتقيد بالإرشادات

فففف

فيديو - أمطار غزيرة في العقبة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-10 at 1.06.38 PM

الكشف عن موعد الامتحان النظري والعملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية

11254_1

البلقاء التطبيقية الأولى عربياً في تصنيف الجامعات الخضراء للعام الحالي

7200_4

"البلقاء التطبيقية" تشارك بمسابقة تطبيقات ناسا الفضائية 2023

1700591816211

ورشة حول تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي بالزرقاء

53530_4_1684395752

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بالأغوار الثلاثاء

WhatsApp-Image-2023-11-13-at-6.10.33-PM

الأشغال تنهي أعمال تعبيد مواقع متفرقة في محافظة البلقاء