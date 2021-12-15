ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الأول من طلبة جامعة الحسين التقنية

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الثقافة اليوم الأربعاء، حفل تخريج الفوج الأول من طلبة جامعة الحسين التقنية.



وسلم ولي العهد الشهادات لخريجي الدرجة التقنية والبكالوريوس في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب.



وكرم سموه الطالب الحاصل على المرتبة الأولى في درجتي التقني والبكالوريوس سيف راضي السيوف من قسم هندسة الطاقة، كما تم تكريم رئيسي الجامعة السابقين، الدكتور وجيه عويس، والدكتور لبيب الخضرا.

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