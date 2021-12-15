الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

ورشة عن الثقافة المالية للشباب في إربد

بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية وآل البيت

انضمام الأردن للشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال

تفاصيل صادمة حول جريمة قتل مريم في عمان - فيديو

بريطانيا تسجل 165وفاة و78610 إصابات بكورونا

وزير الصناعة يبحث مع مسؤولين عراقيين تعزيز التجارة البينية وتسريع إقامة المدينة الاقتصادية

نظامان معدلان لترخيص مصانع الأدوية وتنظيم الاذاعة والتلفزيون

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

رئيس الوزراء يقرِّر تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم 28

وزير اسبق : نسبة ايجابية الفحوصات في انخفاض

الأربعاء، 15-12-2021 07:11 م

ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الأول من طلبة جامعة الحسين التقنية

1220211223910835073606


الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الثقافة اليوم الأربعاء، حفل تخريج الفوج الأول من طلبة جامعة الحسين التقنية.

وسلم ولي العهد الشهادات لخريجي الدرجة التقنية والبكالوريوس في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب.

وكرم سموه الطالب الحاصل على المرتبة الأولى في درجتي التقني والبكالوريوس سيف راضي السيوف من قسم هندسة الطاقة، كما تم تكريم رئيسي الجامعة السابقين، الدكتور وجيه عويس، والدكتور لبيب الخضرا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021921489388239078

ورشة عن الثقافة المالية للشباب في إربد

w

بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية وآل البيت

w

السفارة القطرية في عمان تحتفل بالعيد الوطني

1

انضمام الأردن للشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال

ffff

وزير الصناعة يبحث مع مسؤولين عراقيين تعزيز التجارة البينية وتسريع إقامة المدينة الاقتصادية

مبنى رئاسة الوزراء

نظامان معدلان لترخيص مصانع الأدوية وتنظيم الاذاعة والتلفزيون

أخبار متعلقة
التربية ٢

التربية : فتح باب الالتحاق بوظيفة مشرف تربوي

w

افتتاح معرض الفنون التشكيلية صغير وجميل في جاليري رؤى 32

2

وزيرة الثقافة وسفير أرمينيا يوقعان اتفاقية البرنامج التنفيذي الثقافي بين البلدين

122021720190928818779

ولي العهد : ما قصروا النشامى

1220218135532802028205

وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في دبي

w

إربد: توقيع كتاب بعنوان أول طقوس الرحيل للشاعر الخوالدة