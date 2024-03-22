النص الكامل لمسودة مشروع قانون العفو العام 2024

الوكيل الإخباري - نشر محامون ومختصون مسودة نص مشروع قانون العفو العام لعام 2024.

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وبينت المسودة ان مشروع القانون يسري على الجرائم المرتكبة من تاريخ 10-02- 2024 وما قبل هذا التاريخ.



وأعلنت الحكومة منح مشروع القانون صفة الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من نيسان المقبل.



وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية.















