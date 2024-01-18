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النقابة العامة للألبسة تنظم حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي غزة

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الخميس، 18-01-2024 09:57 م

النقابة العامة للألبسة تنظم حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي غزة

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الوكيل الاخباري - نظمت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي قطاع غزة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.

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وقال رئيس النقابة سلطان علان، إن الحملة جاءت دعماً للأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، وكجزء من الواجب الوطني والإنساني لمساعدتهم والوقوف معهم، مشيراً إلى أن النقابة شاركت في الوقفات التضامنية الشعبية والنقابية منذ بداية العدوان على غزة، وجمعت التبرعات الخيرية العينية والنقدية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع .

 

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