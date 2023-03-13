النقل البري: بدء صرف دعم المحروقات للشهر الحالي غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف دعم المحروقات لشهر آذار الحالي، سيبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء.

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وقال مدير عام الهيئة، المهندس عبد الرحيم الوريكات، إنه من المقرر أن يستفيد نحو 11 ألفا من مشغلي قطاع النقل العام من هذا الدعم، مشيراً إلى استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف دعم المحروقات لمستحقيه.



وأضاف أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المشغلة لاستلام الدعم في الموعد المعلن، حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى جميع شركاء الهيئة، وهي محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.



