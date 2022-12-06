النقل البري: مراجعة أجور النقل مطلع 2023

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، إنه اعتباراً من مطلع عام 2023، سوف تبدأ الهيئة مراجعتها للتغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات، إضافة إلى معدلات التضخم، وانعكاسها على أجور النقل.

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وأضافت وشاح لـ " الوكيل الإخباري" أنه بعد أن تتم المراجعة سوف تتخذ الهيئة قراراً إما بتثبيت أجور النقل العام، أو رفعها.



ونوهت إلى إن الهيئة تراجع بشكل دوري الارتفاع أو الانخفاض في أسعار المحروقات، من أجل مراجعة أجور النقل العام، مؤكدة أنه تم تقديم دعم فرق أسعار المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام حتى نهاية عام 2022، من أجل عدم رفع الأجور على المواطنين.



وقالت وشاح إنه في حزيران الماضي خصصت الهيئة مبلغ ( 5 ملايين ) دينار بقرار من مجلس الوزراء، لدعم تشغيل خطوط قطاع النقل العام، حيث تُصرف لمدة 6 شهور حتى نهاية عام 2022 وتشمل دعم الحافلات الكبيرة والمتوسطة، وسيارات الركوب الصغيرة.



وأكدت على أن الحكومة اتخذت مسار تقديم دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام، من أجل عدم رفع أجور النقل على المواطنين، وتخفيف التكاليف على المشغلين.



ويأتي ذلك في أعقاب مطالب سائقي ومشغلي حافلات النقل العام رفع أجور النقل وخفض أسعار المحروقات التي الحقت بهم الخسائر وباتوا غير قادرين على تقديم الخدمة.



حيث شهدت محافظتي معان والكرك اليوم اضراباً لسائقي ومشغلي الحافلات احتجاجاً على أسعار المحروقات وأجور النقل.



وعلى ذات الجانب استمر إضراب أصحاب الشاحنات لليوم الثالث على التوالي، الذين طالبوا بخفض أسعار الديزل ورفع أجور النقل عن كل طن.



وتفاعلاً مع ذلك، صرح وزير النقل ماهر أبو السمن اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لدراسة بعض المشاكل وكيفية حلها.



وكانت قد أعلنت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة العمومية، أمس الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق مع هيئة تنظيم النقل البري تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع.