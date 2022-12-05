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الإثنين، 05-12-2022 11:56 ص

الخصاونة: الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة لا تمتلك ترف دعم المحروقات، لافتا إلى أن الحكومة دعمتها خلال العام الماضي بمبلغ 550 مليون دينار.

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وقال الخصاونة خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إنه إذا دعمت الحكومة المحروقات فإنها ستضطر إلى الاستدانة لأن مبلغ دعم المحروقات ليس متوفرا بالخزينة.

وأضاف: أتحدى علنا وعلى الملأ أن تكون هذه الحكومة هي الأكثر اقتراضا من بين الحكومات، موضحا أن الحكومة تشخص وتقيّم الواقع وتقول إن الفارق بين الإيراد العام وبين الإنفاق العام الذي تشكل فاتورة الأجور منه 70% هو ملياري دينار وهو ما تقوم الحكومة باستدانته لتغطيته كونه إنفاق أساسي.

وختم الخصاونة حديثه بقوله: "احنا مش دوارين مقاعد.. احنا جايين نقدم خدمة عامة".

 




 

 


 

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