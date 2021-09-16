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الخميس، 16-09-2021 11:50 ص

النيابة العامة تختتم بيِّناتها في قضية مستشفى السَّلط الحكومي

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الوكيل الاخباري- أنهت محكمة صُلح جزاء عمَّان استماعها لآخر شهود النِّيابة العامة في قضية نفاذ مادة الاكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط، وبلغ عدد هؤلاء الشهود 66 شاهدًا، وقرَّرت المحكمة بدء الاستماع لبينات وكلاء الدِّفاع اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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وعقدت المحكمة جلستها رقم 31 في القضية، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، واختتمت فيها النيابة العامة بيناتها، وطالب وكلاء الدفاع بإعلان براءة او عدم مسؤولية موكليهم بالقضية وتفعيل نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


وختم المدَّعي العام بينات النيابة العامة بقوله: أختم البينات في هذا الدَّور من المحاكمة محتفظًا بحقي بتقديم اية بينة اضافية بأي مرحلة.


واعترض عدد من وكلاء الدِّفاع على بينات النيابة العامة وطالب بعضهم بإعلان براءة موكليهم سندا لنص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وردَّ ممثل النيابة بأنَّ بينته جاءت مترابطة وتؤيد التهمة .


وأفهمت المحكمة بدورها المشتكى عليهم الحاضرين الجلسة، منطوق المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بتقديم افادة دفاعية أو إنّ كان لديهم شهود دفاع أو بينات، وحددت المحكمة جلسة الاحد القادم موعدا لتقديم الاظناء بالقضية افاداتهم الدفاعية والبينات الدفاعية بالقضية .

 

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