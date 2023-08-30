الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 30-08-2023 09:45 ص

الهناندة: الأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، إن الأردن يعتز ببيئة ريادة الأعمال وهو الأنشط بهذا المجال.

وأضاف الهناندة خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، أن الشباب الأردني موجود بكل مكان حيث منطقتنا العربية بها تشاركية وتكاملية والأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين.

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وتابع: أول صندوق استثمار بالريادة بدأ في عام 1988 بمبلغ مالي صغير جدا نحو 2 مليون ولكنه أنتج عددا كبيرا من الشركات الناجحة، لافتا إلى وجود أكثر من 20 صندوقا استثماريا في الأردن ووجود توسع بهذا الجانب.


وأشار إلى أن أول حاضنة أعمال في الوطن العربي كانت في الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك في عام 2001، موضحاً أن أول حاضنة أعمال وموقع بحث كانوا أردنيين.

 

وذكر الهناندة أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات التي تسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال، لتحقيق الرؤية في أن يصبح قطاع ريادة الأعمال أحد القطاعات الرئيسة في المملكة .

 




 

 


 

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