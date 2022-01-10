الهناندة: تأخرنا في تبني تكنولوجيا جديدة لاحداث الحكومة الالكترونية

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة أننا تأخرنا في تبني تكنولوجيا جديدة تساهم في إحداث الحكومة الالكترونية، موضحا ان جهود كبيرة تم بذلها في هذا الإطار.



وبين الهناندة خلال اجتماع اللجنة المالية، اليوم الاثنين، ان ما تم إنجازه من البنية التحتية لملف التحول الرقمي جيد ومرضي.



وأضاف أن التكنولوجيا خلال آخر 4 أعوام تغيرت بشكل كبير ، منوها ان في الاردن شركات قوية قادرة على تحقيق الكثير من التطور التكنولوجي.

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واوضح الهناندة ان البنية التحتية التكنولوجية في الاردن هي الاقوى في المنطقة، مشيرا الى ضرورة ان يكون لدينا مركزين للبيانات من أجل زيادة معدل الحماية.