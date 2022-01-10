الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

كشف أسباب تأجيل اجتماع نيابي لمناقشة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

شكاوى من نقص مطاعيم الأطفال في إربد.. والصحة ترد

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق مبنى سكني

الإثنين، 10-01-2022 12:14 م

الهناندة: تأخرنا في تبني تكنولوجيا جديدة لاحداث الحكومة الالكترونية

WhatsApp Image 2022-01-10 at 12.15.16 PM


الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة أننا تأخرنا في تبني تكنولوجيا جديدة تساهم في إحداث الحكومة الالكترونية، موضحا ان جهود كبيرة تم بذلها في هذا الإطار. 

وبين الهناندة خلال اجتماع اللجنة المالية، اليوم الاثنين، ان ما تم إنجازه من البنية التحتية لملف التحول الرقمي جيد ومرضي. 

وأضاف أن التكنولوجيا خلال آخر 4 أعوام تغيرت بشكل كبير ، منوها ان في الاردن شركات قوية قادرة على تحقيق الكثير من التطور التكنولوجي.  

اضافة اعلان


واوضح الهناندة ان البنية التحتية التكنولوجية في الاردن هي الاقوى في المنطقة، مشيرا الى ضرورة ان يكون لدينا مركزين للبيانات من أجل زيادة معدل الحماية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ث

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

ناقل

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

image (22)

السيسي يستقبل ولي العهد لدى وصوله إلى شرم الشيخ

0L5A2429

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

61190cd70bae5

تفعيل موقع الحصول على الدعم الكهربائي - رابط

أخبار متعلقة
1220211021826552567270

التشريع والرأي ينشر مسودة نظام معدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

Untitled-1-520

موظفون يفقدون وظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

1120181516165577916387

السماعين ينصح الأردنيين.. كيف نعرف الزيت المغشوش؟

1120212991621643891937

"اليرموك" تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

WhatsApp Image 2021-12-12 at 9.32.17 AM

مبنى وزارة الزراعة الجديد مستأجر منتهي بالتمليك

122021683234427834263

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة