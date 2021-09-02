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الخميس، 02-09-2021 12:54 م

الهناندة لـ الوكيل : موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أنه سيتم الاعلان خلال موعد تفعيل الهوية الرقمية لكافة المواطنين في المملكة الأسبوع المقبل، من خلال خطة خاصة لانتشار الفرق المعنية بتفعيلها.

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ولفت الهناندة الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة الاقتصاد بدأت بالمرحلة الأولى من تفعيل الهوية الرقمية كمرحلة تجريبية؛ وتشمل موظفي القطاع العام، ليصار إلى تعميمها على كافة المواطنين ، لغايات معرفة مواضع الخلل بها ومعالجتها قبل تعميمها.

 

وأوضح، أن الهدف من البدء بالمرحلة التجريبية لموظفي القطاع العام للتأكد من سلامة وسلاسة العملية وإكمال تدريب الكوادر الخاصة بالتفعيل مع اكتمال التفعيل التجريبي والتي بدأت الوزارة من خلال برنامج “حافز” الذي أطلقته الحكومةد

 

يذكر أن الوزارة أشارت في وقت سابق إلى إنّ هنالك كوادر خاصة ستفعل الهوية الرقمية بالتواجد داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن خطة زمنية محددة، حيث بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتفعيل الهوية الرقمية لموظفيها داخل الوزارة.

 

وتهدف الاستراتيجيّة الخاصة بالهوية الرقمية إلى تحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت وخفض الكلف وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.



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