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الخميس، 25-05-2023 09:40 ص

الهناندة: ترجيح إصدار جوازات السفر الذكية العام المقبل

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الوكيل الإخباري - رجح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إنجاز مشروع خدمة جواز السفر الإلكتروني وبدء إصداره بداية العام المقبل على أبعد تقدير، بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ووفقا ليومية الغد، قال الوزير في تصريحات صحفية إنّ المشروع حالياً في مرحلة طرح العطاء إذ من المتوقع إحالته في شهر حزيران المقبل على واحدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، لمباشرة العمل به والانتهاء منه خلال فترة 6 أشهر وبالتالي يخرج إلى حيز الوجود مع بداية العام المقبل.

وبين الوزير ان العطاء الخاص بالمشروع طرح مؤخرا لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية للمشاركة فيه وتم تحديد تاريخ السادس من شهر حزيران المقبل موعدا نهائيا لشراء وثائق العطاء، وتاريخ السابع من شهر حزيران المقبل آخر موعد لإيداع العروض، لتبدأ بعدها عملية التقييم الفني والمالي بهدف اختيار أفضل العروض.

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وقال إنه مع إتاحة الخدمة سيجري إصدار جواز السفر الإلكتروني للمواطنين (أي أن جواز السفر سيتحول من جواز ورقي إلى جواز إلكتروني يقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية).

وشرح قائلا: "سيتيح المشروع إصدار جواز سفر يحتوي على شريحة إلكترونية تمكن المطارات والمعابر الحدودية من قرائتها والتحقق منها بصورة إلكترونية" لافتا إلى عدد من دول العالم بدأت اعتماد هذه النوعية من الجوازات في مطاراتها.

وأكد أن الحكومة حريصة على تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية ليكون محميا من عمليات التزوير.

وأكد أن جواز السفر الإلكتروني لن يكون بديلا كاملا عن الجوازات الورقية المتوافرة بين أيدي الناس في المدى القصير، إذ سيجري تعميم الخدمة على مراحل.

 




 

 


 

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