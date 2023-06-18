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الأحد، 18-06-2023 03:09 م

صندوق أموال الضمان يطرح عطاء لشراء خدمة استشارات ضريبية

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن طرح عطاء رقم (5/فرعية لوازم وخدمات استشارية/2023) المتعلق بشراء خدمة الاستشارات الضريبية.

وقال الصندوق في الإعلان على الراغبين بالاشتراك في العطاء من الجهات المحلية المختصة مراجعة ديوان الصندوق وخدمة الجمهور في الطابق الأرضي من مبنى صندوق الاستثمار الكائن في منطقة الشميساني - تقاطع شارع عبد الرحمن ارشيدات‎ ‎‏مع شارع ‏معروف الرصافي - بناية رقم (45) - خلف مسجد الأمير حسن - هاتف رقم 5501111-06 فرعي 200.

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وبين أن ثمن نسخة العطاء (50) دينارا غير مستردة تدفع بموجب فيشة إيداع في حساب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.


وعلى المناقص أن يرفق بعرضه كفالة دخول على شكل شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 3% من السعر الإجمالي للعطاء لمدة 90 يوم كحد أدنى ويستبعد كل عرض لم يرفق بأحدهما أو نقصت قيمة الكفالة عن القيمة المطلوبة.


ونوه الصندوق إلى أن آخــر موعد لإيداع العروض الساعة الواحدة من بعد ظهر يـوم الخميس الموافق 2023/7/13 في الصندوق المخصص للجنة الشراء الفرعية/ لوازم وخدمات استشارية في مكتب الديوان وخدمة الجمهور في الطابق الأرضي من مبنى الصندوق.



 




 

 


 

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