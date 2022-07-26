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الثلاثاء، 26-07-2022 07:08 م

الهناندة يكرم الفائزين بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل البريدية

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الوكيل الاخباري - كرم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الثلاثاء، الطلاب الفائزين بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل البريدية المنبثقة من المسابقة الدولية لكتابة الرسائل، والتي يُنظّمها الاتحاد البريدي العالمي في دورتها الحادية والخمسين لهذا العام.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد الهناندة خلال حفل تكريم جرى في مبنى الوزارة، أهمية المشاركة في هذه المسابقات لمساعدة الشباب على إيصال أصواتهم وتعريف العالم بموروثهم الثقافي والحضاري، ورفع اسم الأردن في جميع المنابر الدولية، مبينا أن هذه المسابقات تسهم في تحسين الإبداع والكفاءة الذاتية لجيل الشباب من طلاب المدارس.

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