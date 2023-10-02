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وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 02:11 م

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة لاحقت من خلال النيابة العامة جهتين أطلقتا معلومات مضللة وشائعات بشأن التطعيم ضد الحصبة والبرنامج الوطني للتطعيم.

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وقال الهواري، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن البرنامج الوطني للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستلجأ لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة مروجي الإشاعات وأنها تحتفظ بحقها القانوني.

 

وأضاف أن الأردن استخدم في الحملة الحالية لمكافحة مرض الحصبة ذات المطاعيم التي استخدمت خلال الحملة السابقة في عام 2013.

 

وأشار الهواري إلى أن العالم يشيد اليوم بتجربة الأردن في التطعيم ضد الأمراض المختلفة.

 

وبيّن أن الأردن يعمل على السجل الإلكتروني للمطاعيم وذلك لتسجيل كافة الجرعات التي يحصل عليها الأطفال أو الكبار وتوثيقها.

 




 

 


 

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