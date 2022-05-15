الهواري: مساعٍ ومباحثات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى الليبيين

الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن وجود لقاءات واجتماعات لإعادة فتح المجال أمام استقبال المرضى من ليبيا، إضافة إلى مطالبات من وزارة الصحة التونسية لتفعيل البروتوكول الصحي مع الأردن بهدف استقبال المرضى.

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وقال خلال اجتماع مشترك للجنتي الصحة والبيئة، والسياحة والخدمات العامة في مجلس النواب، إن ملف السياحة العلاجية متعدد الجهات، وليس مرتبطا بجهة رسمية محددة.



وأوضح أنه تم تأسيس لجنة مشتركة اجتمعت في وقت سابق لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك كيفية تنظيم العمل بالسياحة العلاجية، ووضع خطط وبرامج مرتبطة باستقبال السائح القادم من الخارج للمملكة لتلقي خدمة السياحة العلاجية، وإزالة العقبات كافة، وتوحيد المرجعيات المعنية في استقبال وتقديم الخدمة العلاجية.