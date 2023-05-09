الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياري وسيبقى مجانيا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أن مراكز التطعيم ستبقى مفتوحة اختياريا للأشخاص الراغبين بالحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقال الشبول في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن لدى الوزارة كميات كبيرة من المطاعيم فايزر وفايزر المطور وسينوفارم، لافتا إلى وجود نحو 100 ألف جرعة من لقاح فايزر المطور وهو أحدث إصدارات الشركة لمواجهة الفيروس ويعطى بجرعة واحدة وليس جرعتين مثل باقي المطاعيم المتوفرة.وبيّن أنه سيتم عرض فيروس كورونا لجنة الأوبئة خلال الأسبوع القادم لاعتماده كفيروس موسمي وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية قبل أيام أن الفيروس لم يعد يشكل خطورة كما كان في بداية الجائحة.وأضاف أنه على الفئات عالية الاختطار الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا وخاصة كبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة والتي تشكل خطرا على حياتهم إذا أصيبوا بالأمراض التنفسية.وأشار الشبول إلى أن الإقبال على المطاعيم خلال الفترة الماضية كان متواضعا وهو اختياري ولن يكون إلزاميا، وأن الإقبال قد يزداد خلال الخريف والشتاء بالتزامن مع انتشار الفيروسات التنفسية في تلك الفترة.وبيّن أن المطاعيم المتوفرة ضد كورونا ستبقى مجانية.وكخطوة لاحقة لقرار منظمة الصحة العالمية بعدم اعتبار فيروس كورونا حالة طوارئ عالمية، صدرت الإرادة الملكية السامية في 7 أيار الحالي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.