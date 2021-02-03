الهواري ينتقد عدم الإلتزام بمواجهة كورونا في الأردن

الوكيل الاخباري -

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قدم الدكتور فراس الهواري، رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، تقييما حول تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأردن، مشيرا إلى أننا بدأنا نسمع عن مستجدات تهدد الوصول إلى استقرار الحالة الوبائية.وقال الهواري عبر قناة رؤيا ، إن الكثير من أرقام الإصابات وتوزيعها تجعلنا ننظر بحذر في ظل عودة القطاعات المغلقة.وانتفد الهواري، عدم الإلتزام الذي وصفه بأنه "كبير" في ظل ارتفاع أعداد المنشآت المخالفة لتعليمات وتدابير مواجهة كورونا.وشدد على أن الطريقة الوحيدة لمواجهة كورونا، تتمثل في التزام المواطن.وفيما يتعلق بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قال إنها ليست بالضرورة أن تكون مستوردة من الخارج وقد تكون ناتجة محليا.