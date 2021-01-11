العايد : قرار حكومي بتأجيل بعض الاحتفالات الجماهيرية إلى شهر أيار

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن الأردن ورغم شح الموارد استطاع خلال المئة عام الماضية أن يحقق إنجازات كبيرة، بجهد وحكمة الهاشميين وعزم الرعيل الأول من الأجداد والآباء وتضحيات الشهداء.

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وأكد أن الدولة التي بناها الهاشميون مع الأجداد والآباء تعد نموذجاً يحتذى في إدارة الندرة، فقد صنع الأردن الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد، مشيراً إلى أن من حق الأردنيين جميعا ً أن يفخروا بمنجزاتنا وبرجالات الدولة الأوائل الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن.

ولفت العايد إلى أن الحكومة أرجأت بعض الاحتفالات الجماهيرية إلى شهر أيار المقبل بسبب الوضع الوبائي، مشيرا إلى أننا متفائلون في العام الحالي بأن يزول الوباء، لاسيما مع بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا بعد غد الأربعاء، منوها بأن الأردن يعد الدولة الحادية والأربعين في العالم التي تبدأ بإعطاء مواطنيها المطعوم ضد الفيروس.

المصدر - بترا



