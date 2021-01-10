الأحد 10-01-2021
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الأحد، 10-01-2021 06:12 م

بيان من سفير الولايات المتحدة لدى الأردن

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الوكيل الاخباري - قال السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر تابعنا بقلق الأخبار عن أحداث الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي (بناء المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الاتحادية)، مضيفا أن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي يكفله دستور الولايات المتحدة.
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  وتابع لكن، هناك من يسيء استخدام هذا الحق.  لقد عبر قادة من مختلف الأطياف عن انتقادهم لأولئك الذين استخدموا العنف لدخول مبنى الكابيتول وتعطيل عمل المؤسسات الديمقراطية الأمريكية فيما تواصل قوات الشرطة الإجراءات القانونية ضد اولئك الذين انتهكوا القانون.

وأردف  لقد صادق الكونجرس على الانتخابات الديمقراطية لجو بايدن كرئيس للولايات المتحدة وكمالا هاريس نائبة للرئيس، واللذين سيتم تنصيبهم في 20 كانون الثاني، 2021. تدل هذه الأحداث أن الديمقراطية عملية مستمرة ويجب على الولايات المتحدة أن تمضي قدما من أجل يكون اتحادنا وديمقراطيتنا على أكمل وجه.

وختم "أتقدم بالشكر للعديد من الأردنيين الذين قدموا رسائل دعم للولايات المتحدة".

 




 

 


 

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