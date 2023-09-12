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الثلاثاء، 12-09-2023 12:57 م

الهيئة البحرية: لا تغيير على حركة الملاحة في العقبة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية بالوكالة المهندس محمد الاشعل، إنه لا تغيير حتى الآن على حركة الملاحة للقوارب والسفن في خليج العقبة، بسبب الأحوال الجوية السائدة. اضافة اعلان


وأضاف الاشعل لـ " الوكيل الإخباري" إن حركة السفن والقوارب والرحلات السياحية البحرية تسير وفقاً لجدولها المعتاد، منوهاً إلى أن التغييرات التي طرأت على الأجواء اليوم كانت بوجود بعض الغبار، مبيناً أن ذلك لا يؤثر على الحركة الملاحية. 

وأوضح أنه من المُتوقع أن تصل سرعة الرياح لـ 18 عقدة خلال الساعات القادمة، وهو مستوى مسموح فيه لاستمرار حركة الملاحة دون أي تأثير. 

وأصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، صباح اليوم الثلاثاء، تنويهاً للمواطنين، بيّنت فيه أن عمليات رصد مستويات الأغبرة مستمرة، والتي قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وتتعرّض مناطق بحرية ساحلية في دول مجاورة لرياح كبيرة وقوية بسبب "العاصفة دانيال" التي من المُتوقع أن يستمر تأثيرها على المنطقة العربية حتى يوم الخميس المقبل.

 




 

 


 

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