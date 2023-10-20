الجمعة 20-10-2023
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الامن العام : القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالاسرة

الجمعة، 20-10-2023 10:01 م

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستقبل التبرعات لغزة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن هناك إقبالاً من مختلف المحافظات على التبرعات النقدية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأضاف الداوود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن أحد الأشخاص تبرع بالأمس بمبلغ 50 ألف دينار نقداً.

ويشار إلى أن شركة البريد الأردني، كانت قد أعلنت عن حملة للتبرعات النقدية والعينية المجانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".

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