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الأحد، 15-10-2023 02:29 م

المستشفيات الخاصة : تنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - اجتمع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة ونائبه السيد أحمد الأحمد مع أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عطوفة الدكتور حسين محمد الشبلي لبحث سبل تقديم الدعم الى أهلنا في قطاع غزة.

وأكد المصالحة استعداد جمعية المستشفيات الخاصة في التعاون مع الهيئة والتنسيق لتنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة، سواء كانت تبرعات مادية او عينية.

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وأضاف استعداد قطاع المستشفيات الخاصة على ارسال كوادر طبية متخصصة لتقديم العون الطبي ومعالجة المصابين جراء القصف الصهيوني وكذلك ايجاد الية للمساهمة في سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي في غزة، وذلك تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم يد العون لأهلنا في فلسطين.

 

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