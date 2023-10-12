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الخميس، 12-10-2023 05:49 م

الهاشمية تخرج دورة مراقبة محطات الطاقة الشمسية

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور عوني اطرادات، خلال كلمته ضمن احتفال تخريج طلبة كلية الهندسة المشاركين في دورة الأنظمة المتطورة في مجال مراقبة وتحكم محطات الطاقة الشمسية، أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لإطلاق "مشروع الإدارة والتطوير والاستدامة الذكية لأنظمة الطاقة الشمسية"، والذي يعد مساهمة بارزة من مركز الطاقة المتجددة في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة وتقليل كلفة الصيانة، إضافةً إلى توفير بيانات دقيقة للباحثين.

وبين اطرادات أن المشروع يهدف أيضا إلى إدماج الطلبة ضمن مشاريع الجامعة الريادية وتوفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر وتعزيز التدريب الميداني لديهم.

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