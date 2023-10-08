البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع

الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.

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وقال الناطق الإعلامي باسم شركة البريد الأردني زهير العزة، في بيان اليوم الأحد، إن الإصدارات تتكون من: الإصدار الأول بعنوان "مهرجانات أورومتوسطية"، ومناسبة الإصدار، استجابة لتوصيات الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بإصدار طابع يعكس المهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في نشر الثقافة الأردنية، من خلال المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني، ويتكون الإصدار من ستة طوابع بشكل (ميني شيت) قيمة الفئة الواحدة (50) قرشا ، وقيمة المجموعة ثلاثة دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة نصف دينار للمغلف الواحد بدون طوابع، أما مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف فتصبح قيمته 3 دنانير ونصف، للمغلف الواحد.



أما الإصدار الثاني بعنوان "شجر الزيتون"، وهو بمناسبة إبراز القيمة الوطنية المضافة لشجرة الزيتون في الأردن، لما لها من دور في توثيق السياحة البيئية الزراعية، حيث أثبتت التحاليل الجينية أنها أصل الزيتون في كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص، وذلك عقب الاكتشاف الهام الذي توصل إليه فريق باحثين من المركز الوطني للبحوث الزراعية وعدد من المؤسسات الدولية والجامعات الوطنية، ما حقق سبقا علميا في هذا المجال ووثق الأردن كأول مصدر لهذه السلالات محليا وإقليميا، ويتكون من ثلاثة طوابع وبطاقة، بشكل شيتات، يحتوي كل شيت على عشرة طوابع وقيمة كل فئة (50) قرشا، وقيمة البطاقة الواحدة (60)قرشا والقيمة الإجمالية للإصدار (2.10) دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة نصف دينار للمغلف الواحد بدون طوابع ، أما مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف، يصبح قيمته (2.60) دينار للمغلف الواحد.



وأما الإصدار الثالث بعنوان "النقوش النبطية"، جاء لعرض النقوش النبطية التي توثق تاريخ حضارة الأنباط في الأردن، ويتكون من أربعة طوابع بشكل شيتات، وكل شيت يحتوي على عشرة طوابع وقيمة كل فئة (50) قرشا والقيمة الإجمالية للمجموعة الواحدة ديناران فقط، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة نصف دينار للمغلف الواحد، بدون طوابع، أما مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلف يصبح قيمته (2.50) دينار للمغلف الواحد.