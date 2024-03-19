الهيئة الخيرية الأردنية: نرسل المواد الإغاثية الأساسية لقطاع غزة بغض النظر عما إذا كانت مقاطعة

الوكيل الإخباري

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- أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة تؤمن المواد الإغاثية التي لا بديل لها بغض النظر عما إذا كانت مصنفة ضمن المواد أو السلع المقاطعة مثل حليب الأطفال.وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هدف الهيئة إنساني ودورها يكمن في إيصال المواد للأشخاص الذين هم بحاجتها في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت على شفير مجاعة.وأضاف أن هدفنا بإرسال المساعدات الإغاثية هو إنقاذ الأرواح ومساعدة الأشقاء في غزة وفق الاحتياجات المطلوبة هناك