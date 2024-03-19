الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

غارة إسرائيلية جديدة على جنوبي لبنان

الأمم المتحدة: الوفيات بسبب المجاعة في غزة سببها قيود إسرائيل

تجدد القصف العنيف غربي مدينة غزة

برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية يشهد اقبالا متزايدا ويقارب على الانتهاء

قطر : المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة

مقتل قائد في غرفة عمليات لواء إسرائيلي بغزة

نقيب المخابز: تراجع طلب الأردنيين على القطايف

مدير الأمن العام يعلن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات

الهيئة الخيرية الأردنية: نرسل المواد الإغاثية الأساسية لقطاع غزة بغض النظر عما إذا كانت مقاطعة

الإعتدال الربيعي .. نصائح هامة لمرضى الحساسية خلال الصيام

الثلاثاء، 19-03-2024 12:57 م

الهيئة الخيرية الأردنية: نرسل المواد الإغاثية الأساسية لقطاع غزة بغض النظر عما إذا كانت مقاطعة

1000443305


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة تؤمن المواد الإغاثية التي لا بديل لها بغض النظر عما إذا كانت مصنفة ضمن المواد أو السلع المقاطعة مثل حليب الأطفال.اضافة اعلان


وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هدف الهيئة إنساني ودورها يكمن في إيصال المواد للأشخاص الذين هم بحاجتها في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت على شفير مجاعة.

وأضاف أن هدفنا بإرسال المساعدات الإغاثية هو إنقاذ الأرواح ومساعدة الأشقاء في غزة وفق الاحتياجات المطلوبة هناك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024_03_19_01_34_36

برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية يشهد اقبالا متزايدا ويقارب على الانتهاء

22

نقيب المخابز: تراجع طلب الأردنيين على القطايف

01fbed04-3200-4602-92d7-a9aa2e6c669d

مدير الأمن العام يعلن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات

manage-allergies

الإعتدال الربيعي .. نصائح هامة لمرضى الحساسية خلال الصيام

1000443330

الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

1000443306

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

أخبار متعلقة
1000443330

الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

1000443306

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

65f82917b7e68

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

1708761381956

السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

WhatsApp Image 2024-02-22 at 2.56.33 PM

تفاصيل مرافعة الأردن حول غزة أمام محكمة العدل الدولية

65d342022a7ce

الملك يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين