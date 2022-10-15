السبت 15-10-2022
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تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين
ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة
الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس
وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2022
زين تشجّع الرياضة وترعى أكوافينا ماراثون عمان الدولي
زين المبادرة ينطلق بنسخته السادسة مع دعم يصل إلى 160 ألف دينار
حمدي ابراهيم دعاس الرابح بـ سابع سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير
كورونا
كورونا
فايزر وبيونتيك تعلنان نتائج إيجابية لجرعة تعزيزية جديدة ضد كورونا
دراسة تتوصل إلى دور محتمل للجينات في تعزيز الوقاية من كورونا
دراسة: نصف مرضى كورونا لا يتعافون حتى بعد مرور 6 أشهر على الإصابة