الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تعقد دورة توعوية صحية

الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، دورة تدريبية ضمن برنامج عيادة المجتمع الصحي الذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحية لنشر التوعية، والتثقيف الصحي داخل المجتمعات المحلية.

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وأكد الترك أهمية عقد مثل هذه الدورات في توعية المصابين العسكريين من خلال بناء اتجاهات صحية سليمة وخفض معدّلات حدوث الأمراض غير السارية والوقاية من مضاعفاتها عبر التوعية والتثقيف الصحي المستمر الذي يعتبر حجر أساس لبناء مجتمع صحي.



وتهدف الدورة بحسب مسؤولة برنامج عيادة المجتمع الصحي في الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة سميحة الذنيبات، إلى تدريب كوادر الهيئة العاملين بالمجال الصحي على تطبيق البرنامج في فروع الهيئة لتمكين مرضى الأمراض غير السارية من إدارة أمراضهم والحد من مضاعفاتها إلى جانب تمكين الأشخاص المعرضين للإصابة بهذه الأمراض من اتباع أنماط صحية تساهم في الوقاية منها وتجنب المضاعفات.