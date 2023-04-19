محافظ عجلون يدعو لتذليل معيقات المشاريع التنموية

الوكيل الإخباري - دعا محافظ عجلون قبلان الشريف الى تذليل معيقات انجاز العديد من المشاريع التي تقام في المحافظة بهدف تعزيز التنمية فيها.

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وقال الشريف اليوم الأربعاء، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومجلس المحافظة من اجل تطوير خدمات البنى التحتية للطرق المؤدية للمشاريع السياحية وفتح وتعبيد وتأهيل الممكن منها من اجل النهوض بالواقع السياحي.



وأكد خلال تفقده عددا من المشاريع السياحية في مناطق الصفا وراجب والوهادنة والسرابيس والهواشة والساخنة والزراعة والفاخرة، إن عجلون تشهد خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في القطاع السياحي، خاصة مع بدء التشغيل الأولي لمشروع التلفريك.



وأشار الى أهمية إعطاء أولوية للخدمات الملحة والضرورية في القرى والبلدات البعيدة لخدمة سكانها، الصحية منها والزراعية، وايجاد مشاريع كبرى تسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لتشغيل أبناء المحافظة.



وأضاف، ان المحافظة تزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي هي محط استقطاب للسياحة الداخلية والخارجية.