الهياجنة: تطعيم الطلاب ضرورة ملحّة لمواصلة الانفتاح

الوكيل الاخباري - أكد مسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة، أن تطعيم طلاب المدارس والجامعات أصبح الآن ضرورة ملحة وطارئة.



وتساءل “لماذا يجب أن يتم تطعيم طلاب المدارس والجامعات؟”، متابعا “بعيدا عما يمكن الاختلاف عليه عن أسباب ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في الأسابيع الحالية في الأردن فإن تطعيم طلاب المدارس والجامعات أصبح الآن ضرورة ملحة وطارئة لأسباب مختلفة”.



وأضاف في منشور عبر “فيسبوك” السبت، “بكل بساطة ووضوح لا يمكن لنا في الأردن أن نواصل الانفتاح الآن وبالذات في مدارسنا أو جامعاتنا دون تحصين طلابنا تماما كما يحصل الآن في الدول المتقدمة علما أن برنامجنا الوطني للتطعيم كان غالبا متفوقا على كثير من برامج الدول الغنية”.

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