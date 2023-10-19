الوطني لحقوق الإنسان: التعبير السلمي هو السبيل الأمثل لنصرة غزة

الوكيل الإخباري - قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، إن التعبير السلمي بالوسائل المشروعة وضمن الأطر القانونية، هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة جراء الجرائم الممنهجة التي يتعرضون من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ودعم جهود الدولة الأردنية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك في السعي نحو الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

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وقال المركز في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه رصد ممارسة الأفراد لحقهم في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي مع الالتزام بالطرق السلمية والمشروعة، غير أنه رصد كذلك خروج أفراد عن مقتضيات ومتطلبات ممارسة الحق بالتجمع السلمي، من خلال الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.



وأضاف، أنه شكّل، ومنذ بداية العدوان الآثم على قطاع غزة فريق رصدٍ ميداني لمتابعة مظاهر ممارسة الحق بالتجمع السلمي من مسيرات ووقفات وغيرها من الفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين بالقطاع.



وأعرب المركز عن أسفه للاعتداء على رجال الأمن العام وتعرض عدد منهم للإصابة، أثناء تأدية واجباتهم الوطنية، في الوقت الذي التزمت خلاله مرتبات الأمن العام بضبط النفس والتعامل وفق مقتضيات حفظ الأمن والنظام.