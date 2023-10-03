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الثلاثاء، 03-10-2023 03:41 م

الأمن يفتتح مدرسة داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

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الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية الأمن العام، مدرسة "عمر بن عبد العزيز"  الخاصة بتدريس منهاج وزارة التربية التعليم للنزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء.

وجاء هذا الافتتاح استكمالاً لخطة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتعزيز مجالات التأهيل والتعلم الأكاديمي لنزلائها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتصبح رابع مدرسة تباشر عملها في مراكز إصلاح مختلفة في إطار شراكة أمنية تربوية ومجتمعية بين مديرية الأمن العام والوزارة.

وبين مدير مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء العقيد علاء المومني أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل قامت بمباشرة التنفيذ لخطتها التأهيلية والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بضرورة تكريس فترات وجود النزلاء أثناء قضاء محكوميتهم بأنشطة من شأنها إكسابهم العلم والمعرفة وتمكينهم من نيل المؤهلات العلمية والمهنية لمساعدتهم في تعديل مساراتهم بطريقة تنعكس إيجاباً على حياتهم.

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