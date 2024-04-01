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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 01-04-2024 12:23 ص

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد حق التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية لنصرة غزة

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الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال متابعته الميدانية للوقفات التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة ومتابعة القضايا ذات العلاقة بالتوقيف ضرورة التعبير عن الآراء بالوسائل والطرق السلمية التي أقرها الدستور، وعدم الاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة.

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كما أكد المركز في بيان الأحد، حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وممارسة الحق في التجمع السلمي والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظومة التشريعية الوطنية التي أكدت أن التوقيف يجب أن يكون في أضيق الحدود واعتباره تدبيرا استثنائيا، مشيرا إلى أن التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية يعد النهج المؤدي لنصرة أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة مساندة جهود الدولة الحثيثة منذ بداية العدوان لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة كافة.

 

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