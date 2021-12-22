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الأربعاء، 22-12-2021 01:38 م

الوطني لحقوق الإنسان يختتم أولى دوراته المتقدمة بمجال المساعدة القانونية

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الوكيل الإخباري - اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم أولى دوراته المتقدمة ضمن مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية.

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وركزت الدورة – التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك بها عدد من المحامين – على زيادة زخم المعلومات التي سبق وأن حصل عليها المتدربون في الدورات التأسيسية ضمن موضوعات تتعلق بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.


وقالت مفوض التعزيز في المركز ومديرة المشروع نسرين زريقات إن هذه الدورة التي انعقدت في العاصمة عمان، هي “المتقدمة الأولى” ضمن سلسلة دورات يبلغ عددها نحو 15 دورة ستشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة.


وأضافت زريقات إنه جرى خلال التدريب التركيز على الإطار المفاهيمي للمساعدة القانونية ودور المحامين دوليا ووطنيا في هذا السياق، وتم تقديم جرعة وافية حول مفهوم المساعدة القانونية وأشكالها وأثرها على الفئات الأكثر حاجة لها، كما تناول جزء من الجلسات جميع التشريعات الناظمة للمساعدة القانونية كالدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون نقابة المحامين، ونظام المساعدة القانونية الموجود في وزارة العدل، وتم التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، إضافة إلى جلسة متخصصة ركزت على المحاكمات أمام محكمة الجنايات الكبرى، باعتبار أن أغلب القضايا التي يتم خلالها تقديم مساعدة قانونية وتعيين محامين تتم أمام هذه المحكمة نظرا لخصوصيتها.


وقالت زريقات إنه تم تقديم شرح حول دور وزارة العدل في تقديم المساعدة القانونية، وتمت الإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بتعيين المحامين والأتعاب وإجراءات الترافع ضمن مساعي جادة لتحسين النظام الخاص بتقديم هذه الخدمة.


وجرى خلال الدورة تقديم شروحات تفصيلية حول دور المحامي أمام المراكز الأمنية، وأمام الادعاء العام، وجلسات القضايا الجزائية بحكم تجربة مركز العدل في هذا الإطار، مركزة على ضرورة وجود محامي منذ لحظة إلقاء القبض.


جدير بالذكر أنه شارك في إعطاء المحاضرات من (خارج المركز) القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات، ومن وزارة العدل الدكتور موسى العواودة، وتغريد الدغمي من مركز وعي لحقوق الإنسان.


ومن (داخل المركز) عضوا مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد الطراونة، وهديل عبد العزيز، ومدير إدارة التوعية والتدريب عيسى المرازيق، ونسرين زريقات، وعمر بني مصطفى، وفي نهاية الدورة سلم المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي الشهادات للمشاركين.

 




 

 


 

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