الوطني للأمن السيبراني يفتح باب التدريب لخريجي الجامعات

الوكيل الاخباري- دعا رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، الثلاثاء، خريجي تخصص الأمن السيبراني من الجامعات الأردنية، الراغبين بتطوير مهاراتهم، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المجاني (معسكر نشامى سايبر) الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية. اضافة اعلان





وقال المحارمة، إن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات التقنية والمهنية، ومستويات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصص من الجامعات الأردنية، بناءً على متطلبات سوق العمل في قطاع الأمن السيبراني، لغايات تأهيلهم لإيجاد فرصة عمل بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.



وأضاف، أن التسجيل للبرنامج متاح عبر الرابط المخصص، حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن الشروط والمعايير التي حددتها الجهات المنفذة (انقرهنا)