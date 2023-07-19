ورشة تعريفية لتمكين المشاريع بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الأربعاء ورشة تعريفية لتمكين المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالصندوق الوطني لدعم المؤسسات بالتعاون مع نافس.

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وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد" إن هذه الورشة تأتي في إطار تمكين المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة ورفع سوية العمل بها وزيادة القيمة المضافة على المنتج من خلال الخدمات الاستشارية والتدريبية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والتحويل الرقمي وأتمتة المعلومات الزراعية وعمل دورات تدريبية والتحول في المعايير التسويقية من تعبئة وتدريج لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية من خلال دعم الحصول على الشهادات الدولية مثل الجلوبال جاب من خلال مشروع المدارس الحقلية والذي يأتي تزامناً مع الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.



ونوهت نسرين أبو عنزه مدير الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) الى ان الصندوق يعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذي يترأسه سمو الأمير الحسن بن طلال والذي يعنى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استطاع الصندوق دعم 1030مشروعا بقيمة مالية تقدر 4 ملايين و370 ألف دينار.



ويتم تقديم الدعم من خلال المساهمة في تكاليف تنفيذ الخدمات الاستشارية لمشاريع التطوير الإداري والمالي والتدريب.



ويعد هذا الصندوق احد المخرجات الهامة لبرنامج التعاون الأردني الياباني في مجال التنمية الصناعية ويهدف الى تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محليا وإقليميا وعالمياً.