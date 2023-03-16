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الخميس، 16-03-2023 08:44 م

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، أنه اتخذ إجراءات استثنائية تخص المريضات الحوامل اللواتي يعانين من مرض السكري، والمحوَّلات من اختصاصي النسائية والتوليد واستقبالهن لأول مرة فقط، بدون موعد، حفاظا على الجنين.

وقال المركز في بيان، اليوم الخميس، إنه بعد المرة الأولى، يجدر بالمريضات الالتزام بالمواعيد كغيرهن من المرضى، مشددًا على أنه لن يتم استقبال أية حالة، بدون موعد مسبق، ولن يُصرف لأي منهن دواء بدون مراجعة الطبيب، وذلك للمحافظة على صحتهنَّ وصحة الجنين.

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