"الوكيل" ينشر أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان

الوكيل الإخباري - ينشر موقع "الوكيل الإخباري"، أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان، وذلك بحسب النتائج الأولية غير الرسمية.
وتاليا الأسماء:
– يوسف الجرابعة عضوا لمجلس أمانة عمّان عن منطقة أحد
– محمد المهيرات العبادي عضوا لمجلس أمانة عمّان عن منطقة وادي السير
– مخلد المناصير عضوا لمجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة مرج الحمام
– محمد رسمي القيسي عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة صويلح
– عبدالله العليوي الدعجة عضوية مجلس أمانة عمان عن منطقة النصر
– فواز الفايز عضوا في مجلس أمانة عمان منطقة خريبة السوق
– بشرى الرزي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة زهران
– مازن عطية عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة العبدلي
– عزام التراكية عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة بدر
– سلطان العواملة عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة ابو نصير
– معتز اللوزي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة الجبيهة
– معتز البشير عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة تلاع العلي
– تيسير الحنيطي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة القويسمة
– عيسى الدعجة عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة ماركا
– زياد الحراسيس عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة المدينة
– مريم خدام عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة ماركا (كوتا)
– صالح الهباهبة عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة طارق
– محمد السعود عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة اليرموك
– اياد حواري عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان
– عطا الله غرير عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة المقابلين
– تيسير ابو عرابي العدوان عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة شفا بدران