"الوكيل" ينشر أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان

الوكيل الإخباري - ينشر موقع "الوكيل الإخباري"، أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان، وذلك بحسب النتائج الأولية غير الرسمية.

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وتاليا الأسماء:



– يوسف الجرابعة عضوا لمجلس أمانة عمّان عن منطقة أحد



– محمد المهيرات العبادي عضوا لمجلس أمانة عمّان عن منطقة وادي السير



– مخلد المناصير عضوا لمجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة مرج الحمام



– محمد رسمي القيسي عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة صويلح



– عبدالله العليوي الدعجة عضوية مجلس أمانة عمان عن منطقة النصر



– فواز الفايز عضوا في مجلس أمانة عمان منطقة خريبة السوق



– بشرى الرزي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة زهران



– مازن عطية عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة العبدلي



– عزام التراكية عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة بدر



– سلطان العواملة عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة ابو نصير



– معتز اللوزي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة الجبيهة



– معتز البشير عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة تلاع العلي



– تيسير الحنيطي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة القويسمة



– عيسى الدعجة عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة ماركا



– زياد الحراسيس عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة المدينة



– مريم خدام عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة ماركا (كوتا)



– صالح الهباهبة عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة طارق



– محمد السعود عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة اليرموك



– اياد حواري عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان



– عطا الله غرير عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة المقابلين



– تيسير ابو عرابي العدوان عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة شفا بدران