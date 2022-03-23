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الأربعاء، 23-03-2022 12:54 م

"الوكيل" ينشر أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان

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الوكيل الإخباري - ينشر موقع "الوكيل الإخباري"، أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان، وذلك بحسب النتائج الأولية غير الرسمية.

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وتاليا الأسماء:


– يوسف الجرابعة عضوا لمجلس أمانة عمّان عن منطقة أحد


– محمد المهيرات العبادي عضوا لمجلس أمانة عمّان عن منطقة وادي السير


– مخلد المناصير عضوا لمجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة مرج الحمام


– محمد رسمي القيسي عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة صويلح


– عبدالله العليوي الدعجة عضوية مجلس أمانة عمان عن منطقة النصر


– فواز الفايز عضوا في مجلس أمانة عمان منطقة خريبة السوق


– بشرى الرزي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة زهران


– مازن عطية عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة العبدلي


– عزام التراكية عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة بدر


– سلطان العواملة عضوا لمجلس أمانة عمان عن منطقة ابو نصير


– معتز اللوزي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة الجبيهة


– معتز البشير عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة تلاع العلي


– تيسير الحنيطي عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة القويسمة


– عيسى الدعجة عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة ماركا


– زياد الحراسيس عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة المدينة


– مريم خدام عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة ماركا (كوتا)


– صالح الهباهبة عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة طارق


– محمد السعود عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة اليرموك


– اياد حواري عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان


– عطا الله غرير عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة المقابلين


– تيسير ابو عرابي العدوان عضوا في مجلس أمانة عمان عن منطقة شفا بدران

 




 

 


 

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