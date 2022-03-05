سيدة تدهس عامل وطن.. والأمانة توضح - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعرض عامل وطن في عمّان أمس الجمعة لحادث دهس في البيادر.

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ولم يكشف الفيديو المتداول عن حالة عامل الوطن الصحية أو حول تعرضه لإصابات نتيجة الحادث الأمر الذي أثار تساؤلات الناشطين.



من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة صحة الفيديو المتداول.



وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عامل الوطن الذي تعرض للدهس بخير وصحته جيدة ولم يتعرض لأي إصابات.



وأضاف أن العامل رفض تقديم شكوى أو الحصول على تعويض مالي، مشيرا إلى أن الأمانة لم تتخذ أي إجراء أيضا.



وبيّن الرحامنة أن سائق المركبة التي قامت بدهس عامل الوطن كانت سيدة.



