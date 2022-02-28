رئيس الجالية الأردنية في بولندا: ننتظر وصول 25 أردنياً إلى وارسو.. وأوضاع الأردنيين في خاركوف صعبة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجالية الأردنية في بولندا محمد الأسعد أن 10 أردنيين غادروا العاصمة وارسو متجهين إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن وصلوا بولندا قادمين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك.

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وقال الأسعد لموقع "الوكيل الاخباري" القنصل الأردني المتواجد على الحدود البولندية الأوكرانية أبلغه بأن قرابة 25 أردنياً سيصلون اليوم إلى العاصمة وارسو في طريقهم إلى عمّان، حيث سيتم تأمين إقامتهم في أحد فنادق وارسو ليصار إلى مغادرتهم خلال الساعات القادمة.

وبين أن الجالية الأردنية في بولندا على اتصال كامل وتام مع القنصل الأردني، ويجري تأمين الأردنيين وعائلاتهم بعد وصولهم من أوكرانيا بالمواصلات والمأكل والمشرب والإقامة، مشدداً على أن هذا واجب الجالية الأردنية في الغربة.

وحول الأردنيين الذين يقيمون في شمال أوكرانيا القريبة من الحدود الروسية بمدينة خاركوف، قال الأسعد لـ"الوكيل الاخباري" أنه تواصل مع عدد من المقيمين هناك، والذين أكدوا على صعوبة الأوضاع هناك.

وأشار أن عدد منهم حاولوا بالأمس الخروج من المدينة عبر القطارات إلا أنه لم يتسنى لهم ذلك، وسوف يحاولن غداً، وإذا لم تتحرك القطارات فسوف يخرجون بمركباتهم الخاصة.



