الجمعة 09-12-2022
الوكيل الاخباري

عجلون: ممثلو الفعاليات التجارية يؤكدون أهمية النهوض بالقطاع التجاري

ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميًا

تفاصيل انفصال ابو جوليا عن زوجته

حقيقة طلاق الشيف أبو جوليا لزوجته

الخلايلة يسلم منازل رممها صندوق الزكاة في معان

مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدة عسكرية ضخمة لتايوان

الأطعمة المعالجة سبب لتدهور قدرات الذاكرة

وزارة الطاقة تنظم البرنامج التدريبي الثاني بمجال الابتكار ودوره في ريادة المؤسسات

الملك يصل الرياض

العقبة تشهد زيادة في أعداد الزوار وحركة البواخر والرحلات الجوية

الجمعة، 09-12-2022 06:38 م

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الصين

639346534c59b720d028f607


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية لجمهورية الصين الشعبية، والسفن التي ترفع العلم الصيني بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

وشملت العقوبات الأمريكية، شركات صينية المرتبطة بصيد الأسماك ومواطنين صينيين وعدد من الشركات الأخرى.

وتمت إضافة الشركات Dalian Ocean Fishing ،Fujian Heyue Marine Fishing Development ، Fujian Pingtan County Ocean، وغيرها إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبعض المنظمات مسجلة في جزر فيرجن الأمريكية، كما تم تجديد القائمة بالسفن المملوكة للشركات.

يذكر أن قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220223183539437796603

عجلون: ممثلو الفعاليات التجارية يؤكدون أهمية النهوض بالقطاع التجاري

image

الخلايلة يسلم منازل رممها صندوق الزكاة في معان

077bd6fc101f63b92647e8296ad28118

وزارة الطاقة تنظم البرنامج التدريبي الثاني بمجال الابتكار ودوره في ريادة المؤسسات

1b41b371-الملك-11

الملك يصل الرياض

Untitled-1-271

العقبة تشهد زيادة في أعداد الزوار وحركة البواخر والرحلات الجوية

1666702205633

الأردن يحذر من استمرار العنف و الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

أخبار متعلقة
3apJ8Hs86kuFqO6lTdbXLLlPvrue1sgc8JALbCTa

مجاهد: النشاطات المغناطيسية الشمسية تؤثر على سلوك الانسان والطيور والحيوانات

33

استقرار في أجور الشحن العالمي خلال الشهرين الماضيين