الوهادنة: الأردن في مرحلة الدول التي نسبة التطعيم فيها 40-60%

الوكيل الإخباري- قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الاصابات بفيروس كورونا ومعدل الانتشار في المملكة.

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وأوضح الوهادنة، أنه بالرغم من أن هذا المؤشر ضمن المستقر، بحيث لا يرافقه ارتفاع مضطرد بالوفيات أو زيادة ملفتة لنسب الإشغال على جميع المستويات والمستشفيات والأقاليم.



وأضاف، أن نسبة التطعيم الكلي تتزايد ببطئ، حيث بلغت الزيادة 3.54% في شهر تشرين الأول، ولكن بالمقارنة بالوضع العالمي يأتي الأردن في المرحلة الثالثة والتي تحوي البلدان التي فيها نسبة التطعيم المكتمل 40-60% مع 36 دولة، فيما تأتي 35 دولة في نسبة 60-80%، وأربعة دول فقط فوق ذلك.



وأكد العميد الوهادنة أن المؤشرات العالمية التي تشير الى أن التعليم الوجاهي ما زال آمناً مع مراقبة لصيقة، ورفع نسبة التوعية لأخذ المطاعيم في الأعمار الصغيرة بشكل اختياري لثبوت فعاليتها ومأمونيتها، مضيفاً أنه يجب التعامل مع الحالات المصابة بشكل سريع والعمل على عزل الطلبة المخالطين للمصاب لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام إذا كان بدون أعراض، ولا يوجد داعي لعمل فحص للفيروس الا عند العودة للمدرسة، شريطة أن يكون سلبي ولم تظهر عليه أعراض وغير ذلك يعامل كمصاب، مشدداً أن الوضع الوبائي في الأردن يستدعي المزيد من التوعية من فيروس كورونا والتعامل معه.