الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 12:53 م

الوهادنة: الأردن في مرحلة الدول التي نسبة التطعيم فيها 40-60%

image


الوكيل الإخباري- قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الاصابات بفيروس كورونا ومعدل الانتشار في المملكة.

اضافة اعلان


وأوضح الوهادنة، أنه بالرغم من أن هذا المؤشر ضمن المستقر، بحيث لا يرافقه ارتفاع مضطرد بالوفيات أو زيادة ملفتة لنسب الإشغال على جميع المستويات والمستشفيات والأقاليم.


وأضاف، أن نسبة التطعيم الكلي تتزايد ببطئ، حيث بلغت الزيادة 3.54% في شهر تشرين الأول، ولكن بالمقارنة بالوضع العالمي يأتي الأردن في المرحلة الثالثة والتي تحوي البلدان التي فيها نسبة التطعيم المكتمل 40-60% مع 36 دولة، فيما تأتي 35 دولة في نسبة 60-80%، وأربعة دول فقط فوق ذلك.


وأكد العميد الوهادنة أن المؤشرات العالمية التي تشير الى أن التعليم الوجاهي ما زال آمناً مع مراقبة لصيقة، ورفع نسبة التوعية لأخذ المطاعيم في الأعمار الصغيرة بشكل اختياري لثبوت فعاليتها ومأمونيتها، مضيفاً أنه يجب التعامل مع الحالات المصابة بشكل سريع والعمل على عزل الطلبة المخالطين للمصاب لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام إذا كان بدون أعراض، ولا يوجد داعي لعمل فحص للفيروس الا عند العودة للمدرسة، شريطة أن يكون سلبي ولم تظهر عليه أعراض وغير ذلك يعامل كمصاب، مشدداً أن الوضع الوبائي في الأردن يستدعي المزيد من التوعية من فيروس كورونا والتعامل معه.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تطعيم الاطفال

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

1120131395633

السجن 3 سنوات لشخص زوّر شهادتي التوجيهي والجامعة

1635682522755

إجراء اختبارات لمُدرّسين أردنيين للعمل في قطر

4192-1

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

كورونا 5

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

92021811733194826281

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

أخبار متعلقة
جامعة

عودة طلبة الجامعات الرسمية للتعليم الوجاهي اليوم الأحد

9202128181727588741919

نسبة الفحوصات الايجابية تقترب من 4% في الاردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

92021300346428618644

توضيح حكومي حول الزامية الجرعة الثالثة

92021191511737224439

الزعبي: نمتلك 59 خطةً للتعامل مع الأزمات المتوقع حدوثها

102021314256573754509

بدء المصادقة على موازنة بلديات تعمل على تثبيت عمال الوطن